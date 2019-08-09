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Зеленський пообіцяв зростання економіки: плюс 5-7% на рік

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Президент Володимир Зеленський заявив, що в наступні роки економіка України буде зростати на рівні 5-7%.

"У наступні роки Україна буде стрімко рости – до 5-7% на рік", – повідомив голова держави за підсумками спільної прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, свідчить трансляція на сторінці Офісу президента.

За його словами, вже цієї осені буде проведена низка необхідних реформ, які дозволять зробити Україну "магнітом" для іноземних інвесторів.

"Ми вже почали активну роботу в цьому напрямку, і я з радістю запрошую турецький бізнес до нас в Україну", – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2019 році. Очікується, що зростання української економіки сповільниться з 2,9% до 2,7%.

У той же час міжнародна фінансова організація зберегла прогноз зростання ВВП в Україні у 2020 році на рівні 3,4%.

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