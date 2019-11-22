Зеленський пообіцяв, що винні будуть покарані: річниця Революції Гідності

Україна 21 листопада святкує День гідності і свободи.

Це патріотичне свято приурочене до річниці двох революцій: Помаранчевої та Революції Гідності. Відповідні заходи розпочалися і у Києві.

Так, президент Володимир Зеленський виступив із гучною заявою під час брифінгу. Він наголосив, що суспільству необхідні результати розслідування справ Майдану, а винні обов’язково мають бути покараними.

Президент висловив сподівання, що до 20 лютого (Дня Героїв Небесної Сотні. – Ред.) з’являться відповідні результати.

"Нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство має обов'язково отримати відповіді, а винні – обов'язково отримати покарання", – заявив Зеленський.

Як повідомила пресслужба ОП на своїй сторінці у Telegram, також президент із дружиною Оленою вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Подружжя встановило лампадки біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв. У зході також взяли участь й інші посадовці.

Зеленський привітав націю зі святом, звернувши увагу на єдність і неймовірну згуртованість українців у важкі часи.

Пізніше у столиці розпочався молебень біля каплиці на алеї Героїв Небесної сотні.

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