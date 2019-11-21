Зеленський пообіцяв перевірити всі факти щодо скандалу із педефілією у "Слузі народу"

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив що народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Іванісов має погашену судимість за зґвалтування неповнолітньої.

Відповідну заяву він зробив у ході брифінгу у Києві у середу, 20 листопада.

"Перевірка була здійснена. Не ГПУ, а відповідними органами. Все підтвердилося. Судимість погашена і вважається, що зараз він несудимий", – розповів генпрокурор.

Однак пресслужба ГПУ незабаром опублікувала спростування, заявивши, що дані глави відомства не є підтвердженими.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в свою чергу заявив, що Іванісова потрібно виключити з партії, поки не буде проведено ретельне розслідування.

Також опублікував чергове спростування і сам Іванісов. Він запевнив, що "йде брудна гра" і призупинив членство в "Слузі народу".

Президент України Володимир Зеленський, пізно ввечері 20 листопада прибувши до Очакова зустрічати повернуті українські катери, пообіцяв перевірити всі факти щодо нардепа Романа Іванісова. За його словами, народний депутат буде покараний, якщо буде доведено, що дані були підчищені, а він дійсно мав судимість за згвалтування.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!