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Зеленський пообіцяв міст до ''ЛНР'': говорить, вже знайшов гроші

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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв побудувати міст у Станиці Луганській, де раніше відбулося відведення сил.

Про це в Facebook розповіла прес-секретар глави держави Юлія Мендель після візиту Зеленського на Донбас разом з президентом Євроради Дональдом Туском.

З відповідним проханням до президента звернулася мешканка окупованого Луганська Лариса.

"Ми хочемо побудувати цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші - і дуже швидко будуємо його. Щоб його побудувати, необхідно відсунути укріплення з іншого боку. Вони кажуть, що їм потрібен час. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо. Ми хочемо жити в єдиній країні", - сказав президент.

За словами Мендель, про міст в районі говорять практично всі жителі. "Кожен день ці уламки перетинає до 10 тисяч людей. Ми стоїмо на іншій стороні, метрах в 150 від прапора, що розвівається, неіснуючої республіки. Крайня точка українських військових залишилася близько півкілометра позаду. Президент пішов далі українських військових", - написала вона.

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