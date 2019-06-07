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Зеленський помилував українця, який воював на боці бойовиків

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Президент Володимир Зеленський помилував арештанта В'ячеслава Висоцького, який відбував покарання в Лук'янівському СІЗО.

Про це ObozTV стало відомо з власного джерела. Пізніше інформацію підтвердили в Міністерстві юстиції на правах анонімності. В'ячеслав Висоцький був у списку осіб, яких Україна мала обміняти на наших військовополонених. Де зараз знаходиться помилуваний українець не відомо.

ObozTV намагається отримати підтвердження інформації та коментарі з офіційних джерел.

В'ячеслав Висоцький, 1946 року народження, був заарештований СБУ 6 квітня 2016 року у прикордонному пункті "Сеньківка", засуджений за державну зраду на 12 років. Мав серйозні проблеми зі здоров'ям – пухлина, передраковий стан.

У 2015 році він, разом із дружиною отримав громадянство РФ.

Ветеран ГРУ Генштабу СРСР.

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