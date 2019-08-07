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Зеленський поговорив із Путіним: що відомо

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Президент України Володимир Зеленський вранці в середу, 7 серпня, провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів під Павлополем, на Донбасі 6 серпня. Про це стало відомо в ході брифінгу президента.

"Я сьогодні вранці розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним. Терміново йому подзвонив, сказав, що це не наближає нас до миру", – повідомив Зеленський. Він додав, що попросив Путіна вплинути на "Л/ДНР", щоб вони припинили вбивство наших людей.

"Друге питання, яке я порушував, це те, що ми продовжуємо розмінування і нам треба скоротити терміни будівництва мосту у Станиці Луганській. Ще питання, яке я порушував, це повернення наших полонених. У нас була довга розмова", – сказав Зеленський.

"Я кажу, що наших людей вбивають, а мені кажуть, що є якісь деталі, коли наші люди стріляють у цивільних. Всі кажуть про те, що хочуть миру... Крім слів, ми маємо рухатися дуже швидкими кроками", – додав Зеленський .

Також президент анонсував розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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