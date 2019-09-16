Зеленський погодиться на формулу Штайнмаєра: Георгій Тука

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих території і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука прокоментував новини про вибори на Донеччині.

Він заявив, що вибори на Донбасі за формулою Штайнмаєра – це спроба втюхати в здорове тіло України вогнище гангрени

Останнім часом прозвучало багато заяв від різних функціонерів нової влади. Це стосується як посадових осіб, так і людей, яких називають спікерами або членами команди Зе. І ці заяви досить контроверсійні. Така непослідовність позицій викликає стурбованість, яку висловив у тому числі і Леонід Кучма, з приводу майбутнього "нормандського формату", зазначив Тука.

"Наприклад, позиція Вадима Пристайко повністю збігається з моєю особистою позицією. І я тільки підтримую таку позицію. Але вона абсолютно, в корені, не збігається з вимогами, які зараз намагаються отримати від України Франція з Росією при пасивній позиції Німеччини, - заявив він.

Тука висловив сумніви у тому, що президенту Володимиру Зеленському вдасться встояти під час проведення нормандської зустрічі і не погодитися на ті пропозиції, до яких нас підштовхує РФ разом з Францією.

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