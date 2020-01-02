Зеленський підтвердив пропаганду Кремля у своєму привітанні: Микола Томенко

Лідер партії громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.

Він прокоментував новорічне привітання Володимира Зеленського та новини щодо його телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Звичайно це не нормально, оскільки якщо проаналізувати останні події, які відбуваються, особливо той обмін полоненими, який відбувся, то він відбувався за сценарієм Путіна. І сама промова Зеленського - вона налаштована на російську ідею, що ми воюємо самі з собою. Тобто патріотичні українці в Україні воюють із малоросами та космополітами. Це той меседж, на який РФ витратила мільярди доларів, щоб нав'язати його світові", - заявив Томенко.

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