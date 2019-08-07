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Зеленський підписав закон про електромобілі: що зміниться

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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про доступ електромобілів до зарядних станцій.

Це дасть преференції водіям електрокарів і підштовхне розвиток зарядної інфраструктури. Текст проекту закону №10405 опубліковано на сайті Верховної Ради. Тепер протягом півроку після офіційної публікації виконавча влада повинна ввести для електрокарів зелені номери - тобто номери з зеленим кольором шрифту. Крім того з'являться вимоги до паркомісць для електрокарів: введуть спеціальні дорожні знаки "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

Також введуть штрафи в розмірі від 340 до 510 гривень за зупинку або стоянку машини на традиційному паливі на місці для електромобіля, або за створення перешкод водіям електрокарів. Органи, відповідальні за реалізацію описаних заходів – МВС, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Міністерство охорони здоров'я та Держслужба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Що отримують електрокари:

  • зелені номери

  • виділені місця на парковках

  • безперешкодний доступ до зарядних станцій

  • решта авто отримують штрафи за порушення законних інтересів машин на електротязі.

Мета закону:

  • захистити права водіїв електрокарів на доступ до зарядки і паркувальних майданчиках

  • наблизити безпеку дорожнього руху до європейських стандартів

  • збільшити завантаженість діючих зарядних станцій для електромобілів

  • підштовхнути розвиток зарядної інфраструктури для електрокарів

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