Зеленський підписав закон про електромобілі: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про доступ електромобілів до зарядних станцій.

Це дасть преференції водіям електрокарів і підштовхне розвиток зарядної інфраструктури. Текст проекту закону №10405 опубліковано на сайті Верховної Ради. Тепер протягом півроку після офіційної публікації виконавча влада повинна ввести для електрокарів зелені номери - тобто номери з зеленим кольором шрифту. Крім того з'являться вимоги до паркомісць для електрокарів: введуть спеціальні дорожні знаки "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

Також введуть штрафи в розмірі від 340 до 510 гривень за зупинку або стоянку машини на традиційному паливі на місці для електромобіля, або за створення перешкод водіям електрокарів. Органи, відповідальні за реалізацію описаних заходів – МВС, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Міністерство охорони здоров'я та Держслужба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Що отримують електрокари:

зелені номери

виділені місця на парковках

безперешкодний доступ до зарядних станцій

решта авто отримують штрафи за порушення законних інтересів машин на електротязі.

Мета закону:

захистити права водіїв електрокарів на доступ до зарядки і паркувальних майданчиках

наблизити безпеку дорожнього руху до європейських стандартів

збільшити завантаженість діючих зарядних станцій для електромобілів

підштовхнути розвиток зарядної інфраструктури для електрокарів

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