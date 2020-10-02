Зеленський під час візиту до Миколаєва взяв номер телефону у Клецова

Мирослав Семенюк Відео 11:44, 2.10.2020
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