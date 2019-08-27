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Зеленський отримав абсолютну владу в Україні: прогнози експерта

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Виконавчий директор економічно-дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що головним досягненням за 100 перших днів роботи президента можна назвати більшість, яку його партія отримала у ВР.

За словами експерта, жодному президенту України, який був до Володимира Зеленського, цього не вдавалось зробити. І раніше громадяни України часто могли спостерігати, як якесь питання, яке активно просував президент, зупинялося на етапі прийняття парламентською більшістю.

Те, що президент зміг консолідувати всю владу в державі у своїх руках, безумовно, є його головним досягненням. Експерт наголосив, що таке досягнення може мати,як позитивні наслідки, з огляду на швидкість прийняття того чи іншого політичного рішення, так і негативні, оскільки влада, яка зосереджена у руках однієї людини, - це дуже ризикована модель існування демократичного суспільства.

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Олег Пендзин
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