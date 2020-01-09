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9 січня • оновлено в 16:22
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Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби в Україні

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Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня 2020 року днем жалоби за загиблими в катастрофі Boeing 737 української авіакомпанії МАУ в Ірані.

Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими в катастрофі літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" неподалік від Тегерана. В аварії загинули 176 людей. Звернення президента опублікував Офіс президента України вранці в четвер, 9 січня.

Президент України висловив співчуття родинам загиблих українців і жертв з інших країн. Він пообіцяв провести детальне і незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права.

"Сьогодні я проведу телефонну розмову з президентом Ірану щодо посилення співпраці з українською стороною для встановлення істини", - заявив Зеленський.

Він також закликав міжнародних партнерів України, зокрема Канаду, приєднатися до розслідування обставин авіакатастрофи в Тегерані.

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