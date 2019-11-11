"Зеленський ніхто порівно з Путіним": скандальна заява психіатра

Президент України Володимир Зеленський не може змагатися на рівних із главою Росії Володимиром Путіним, бо є "ніким".

Про це заявив лікар-психіатр, відомий правозахисник Семен Глузман "Українській правді". Він додав, що єдиний козир Зеленського – те, що за його спиною стоїть весь цивілізований світ.

"Зеленський перед Путіним ніхто. Він – карлик. Але за цим карликом стоїть весь цивілізований світ. Хоча цивілізований світ втомився", – наголосив Глузман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що зустріч Зеленського і Путіна відбудеться на саміті лідерів країн у "нормандському форматі", який стартує за кілька тижнів.

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