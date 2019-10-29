Зеленський – не лох: як президент не став деревом, героєм популярної пісні і навіть колишнім президентом України

Коли президент України Володимир Зеленський заявив, що він "не лох", не всі зрозуміли, що саме він мав на увазі, бо для того, аби кожен мав свого лоха, потрібно запалатити лише 150 гривень.

Так, зазначає Вікіпедія, що Лох Сріблястий (від латинського Elaeagnus commutata) рослина дерев’янистої або чагарникового типу, вид роду Лох (Элеагнус) сімейства Лохів. На даний момент селекціонерами виведені наступні основні сортові форми Багатоквітковий — росте в країнах КНР і Японії. Сріблястий — його середовищем проживання є східна частина Північної Америки.

Вузьколистий (його родич з Азії — Лох Індійський) поширений на півдні Росії, Казахстані, країнах Кавказу і середньої Азії. Колючий — його батьківщина-Японія. Зонтичний — можна побачити в країнах східної Азії.

Зверніть увагу: деякі вважають, що існує ще один різновид сімейства Лохів — Лох Чилійський, але насправді такого виду в природі немає".

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!