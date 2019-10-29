З січня телеглядачі не побачать улюблених телеканалів: медіа-експерт розповів, що станеться і кого це торкнеться

З листопада на супутникових "тарілках" почнуть пропадати українські канали. Медіа-експерт Олександр Глущенко пояснив, де, коли і за яку ціну можна буде дивитись українське телебачення.

Компанії 1+1 media і "Зеонбуд" (оператор наземного цифрового телебачення) повідомили про кодуванні супутникового сигналу з 21 жовтня 2019 року. Це означає, що можливість несанкціоновано перехопити технічний сигнал "Зеонбуду", який він доставляв на свої станції наземного ефірного мовлення (Т2), яких по Україні нараховується на понад 140, тепер не можна

За словами Глущенка, в Україні налічувалося кілька десятків тисяч домогосподарств, що використовували певні моделі китайських декодерів, які раніше могли приймати супутниковий сигнал "Зеонбуду".

Він розповів, коли почнеться кодування українських ТВ-каналів, які знаходяться на супутникових платформах, хто з популярних мовників бере участь у цьому і назвав орієнтовну ціну для абонента, сплативши яку глядач може дивитись українське телебачення без реклами.

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