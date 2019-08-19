Зеленський – не диктатор: оцінка експерта

Експерт з питань безпеки Роман Матковський прокоментував спробу державного перевороту в СРСР 1991 року та дав прогнози щодо подібних спроб у сучасній Україні.

Він зазначив, що Україна є дуже непередбачуваною державою, і тут будь-яка ідея, яка ще вчора здавалась утопічною, завтра може стати реальністю. В 1991 році Серпневий путч не був успішним, томущо суспільство тої держави вже відчуло запах свободи і не підтримало запланований держпереворот. Експерт сумнівається, що в Україні зараз може відбутись щось подібне. Він заявив, що переворот найвірогідніше може статись у сусідній Росії, де досить сильною є вертикаль влади.

Матковський зазначив, що ідея, коли військові візьмуть державну владу в свої руки, панує в Україні з 2014 року. Тоді вона активно обговорювалась у добровольчих батальйонах. Він вважає, що такі настрої є відповіддю на запит суспільства на "сильну руку". Матквський зазначив, що українцям притаманна певна кумиризація. Він нагадав про виступи Віктора Ющенка, коли деякі українці плакали, слухаючи його промови.

Експерт не вважає, що Зеленський несе загрозу як потенційний диктатор, оскільки він не бачить у президента України відповідних рис характеру. На думку Матковського, Зеленський - це керівник демократичного типу. Він не військовий і завжди намагається шукати компроміс.

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