Зеленський нагадує Макронна: політичний експерт про падіння рейтингу президента

Політичний експерт, експерт з конституційного права Олександр Москалюк в прямому ефірі ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко і Дениса Похили.

Він прокоментував нові дані про рейтинг президента Зеленського.

"Це абсолютно нормальна ситуація. Так завжди відбувається і не тільки в Україні. Розумієте, політик повинен вийти на пік своєї популярності саме на момент проведення виборів. Це як спортсмен, який повинен вийти на пік своєї форми на Олімпійських іграх. Тому момент розчарування він об'єктивно відбувається. Я не можу сказати, що це фатально для Зеленського. Мені він найбільше за все нагадує Макрона. Його партія, як і "Слуга народу", була створена за рік до виборів, коли несподівано переміг президент, і зібрали партію, яка зможе перемогти на парламентських виборах", - заявив Москалюк.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram