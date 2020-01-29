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29 січня • оновлено в 15:59
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Зеленський нагадав про першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка

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28 січня першому українському космонавту, Леоніду Каденюку виповнилося б 69 років.

Його політ у складі місії американського "Шаттла" STS-87 почав новий етап космічної ери для незалежної України.

У день народження Каденюка, OBOZREVATEL розповідає про те, як легендарна експедиція змінила сучасну українську космонавтику.

Хто такий Леонід Каденюк

Леонід Костянтинович Каденюк народився в Чернівецькій області, в селі Клішківці, 28 січня 1951 року. Він закінчив льотне училище Чернігова і ще в 1976 році був відібраний в групу радянських космонавтів, які повинні були літати на багаторазовому космічному кораблі "Буран".

Радянський "Буран" так і не дістався до космосу, тому Каденюк перекваліфікувався на льотчика-випробувача, а також здобув вищу освіту в Московському авіаційному університеті.

Після проголошення незалежності України Леонід Каденюк прийняв українське громадянство і вже в 1995 році був відібраний в групу космонавтів Національного космічного агентства України.

У 1997 році Леонід Каденюк став першим космонавтом незалежної України, який побував у космосі. Він вийшов на навколоземну орбіту на багаторазовому шатлі NASA "Колумбія", в складі екіпажу місії STS-87.

Після повернення на Землю, Леонід Каденюк був радником президента з питань авіації і космонавтики, і навіть балотувався в народні депутати. У 1999 році був нагороджений званням Герой України. Пізніше увійшов до складу Національного космічного агентства України, був радником генерального директора агентства. Займався науковою роботою, написав книгу "Місія – космос".

Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 від серцевого нападу. Він був похований на Байковому кладовищі в Києві. У космонавта залишилися дружина і двоє дітей.

Політ Каденюка: "Колумбія" STS-87

Місія STS-87 була 24-м польотом шатлу "Колумбія". З часу старту з мису Канаверал 19 листопада 1997 року екіпаж провів у космосі 16 днів.

У цьому польоті Леонід Каденюк був фахівцем з корисного навантаження. Він відповідав за серію експериментів Collaborative Ukraine Experiment (CUE), в рамках яких вивчав вплив мікрогравітації на швидкість і якість росту рослин (ріпи, моху й сої) і виростив на борту шатла маленьку теплицю. Крім того, Каденюк також проводив експерименти для Інституту системних досліджень людини на тему: "Людина і стан невагомості".

Леонід Каденюк взяв із собою на борт том "Кобзаря" Тараса Шевченка і український прапор. Саме на тлі розгорнутого прапора України Каденюк провів пряму трансляцію з орбіти, відповідаючи на запитання українських школярів.

Крім того, саме завдяки Каденюку у відкритому космосі вперше в історії двічі пролунав гімн незалежної України. Кожен астронавт "Шаттла" міг замовляти в центру контролю польотів NASA музику, якою будитимуть екіпаж вранці. Коли черга дійшла до Леоніда Каденюка, він вибрав український гімн.

Леонід Каденюк: місія – космос

Наразі Леонід Каденюк залишається єдиним українцем, який побував у космосі. Однак його легендарний політ нагадав усім, що Україна була і залишається космічною державою.

Сьогодні на орбіті навколо Землі перебувають кілька супутників, побудованих українською космічною галуззю і виведених в космос для українських же потреб. Триває розроблення орбітального місячного зонда "Укрселена" і низки супутників зв'язку.

Україна успішно виготовляє ракети-носії, які використовуються у всьому світі: серію "Зеніт" і ракету-носій "Дніпро". Успішно завершено розробку ракети-носія "Циклон 4М", для стартів якої в Канаді будується спеціальний космодром. Українське конструкторське бюро "Південне" бере активну участь в будівництві американських ракет Antares і європейських VEGA.

Приватна аерокосмічна компанія Firefly Aerospace українця Максима Полякова готується до виробництва власних легких ракет-носіїв. Firefly успішно співпрацює з військово-повітряними силами США.

Досягнення та відкриття останніх років дозволяють Україні впевнено дивитися в космічне майбутнє. І стверджувати, що Леонід Каденюк був першим, але не буде останнім.

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