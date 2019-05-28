Зеленський на Донбасі: що побачив президент на передовій

Володимир Зеленський здійснив перший візит на Донбас у статусі президента України.

Як повідомила прес-служба глави держави в понеділок, 27 травня, він відвідав українських військовослужбовців на передовій у Луганській області.

"Президент оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті. Глава держави поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів", – йдеться в повідомленні.

У Станиці Луганській Зеленський побував на передовій, зокрема, на посту спостереження і бліндажах, найближча позиція противника від яких розташована за 400 метрів.

Він також оглянув побутові умови, в яких перебувають військові операції Об'єднаних сил та наголосив на необхідності поліпшення забезпечення.

"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", – заявив Зеленський.

Крім того, він заслухав доповідь командувача Операції Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського про ситуацію в районі проведення ООС. У нараді взяв участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

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