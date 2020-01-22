Зеленський може зустрітися із Трампом у Давосі

Президент США Дональд Трамп сказав, що все ж таки готовий зустрітися з главою України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Про це він повідомив у інтерв'ю Wall Street Journal на полях форуму. "Я думаю, що він дійсно чудовий хлопець..." – висловився американський лідер про українського колегу.

За словами американського лідера, зустріч не була запланована, однак він відкритий для переговорів тет-а-тет. "Я не знав, що він тут. Я не думаю, що це (двостороння зустріч. – Ред.) заплановано", – так дослівно пролунала його відповідь на запитання.

Зазначається, що напередодні форуму Білий дім розіслав свій розклад, у якому і справді не згадується ім'я Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося фото з представниками партії "Слуга народу", які вирушили на Всесвітній економічний форум у Давосі слідом за президентом України Володимиром Зеленським.

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