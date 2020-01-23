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23 січня • оновлено в 13:52
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Зеленський може зустрітися із Путіним: експерт дав прогноз результатів

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Експерт з питань міжнародної політики Українського інституту аналізу та менеджементу політики Володимир Воля у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував заяву Зеленського про можливу зустріч із Путіним, та що можуть президенти України та Росії обговорювати на ній.

"Я думаю, що у будь-якому випадку Зеленський правий у тому, що він має акцентувати увагу на цьому питанні, адже від нього в Україні цього очікують. Є належна поведінка. Говорити про результат зараз важко, але зробити це, спробувати президенту України необхідно. Обіцяти результат від перемовин із Путіним взагалі дуже складно, але давайте пригадаємо, що Ердоган поговорив, і двох в'язнів відпустили", - заявив Воля.

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Володимир Воля
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