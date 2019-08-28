Зеленський може піти на другий термін: Коломойський

Президент України Володимир Зеленський може піти на другий термін, якщо він поверне людей в країну.

Таку думку в інтерв'ю "Цензор" висловив український бізнесмен Ігор Коломойський.

Він зазначив, що коефіцієнт корисної дії Зеленського треба буде виміряти тим, скільки людей повернеться в Україну.

"Ми стартуємо зараз із 35 мільйонів жителів у країні – це результат незалежного аналізу. Повернення людей – це його KPI. Якщо буде 38 мільйонів (+10%), значить, потрібно Зеленського обирати на другий термін. А якщо буде 35, то – "ауфвідерзейн" , – пояснив підприємець.

Водночас Коломойський додав, що поки рано оцінювати досягнення Зеленського, оскільки він пробув у владі всього 100 днів.

"Він "у законі" перші 100 днів, вони тільки пройшли. Скоро будемо критикувати. За 100 днів людина повинна розібратися що до чого. Якщо він не розібрався, то, може, він не туди прийшов", – акцентував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю про свої 100 днів на посаді актору з серіалу "Слуга народу" Станіславу Боклану.

Також представник президента у ВР Руслан Стефанчук повідомив, що за перші 100 днів президентства Зеленського у його команди не було можливості впливати на законодавчу і виконавчу владу.

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