Зеленський мав наполягати на будапештському, а не нормандському форматі: експерт

Експерт з міжнародних питань, глава фонду "Стоп Інформ Терор" Герман Обухов прокоментував, чим для України можуть закінчитися перемовини Зеленського та Путіна, про які пишуть ЗМІ.

Він заявив, що не очікує чогось екстраординарного, адже за його переконаннями із Путіним не можливо домовлятись ні про що.

"З ним можна підписати якийсь документ, потім почнуться якісь обходи та інше, на відміну від, я сподіваюсь, представників України. Позиція Меркель та МЗС Німеччини є проросійською. Вони ніби-то знають та розуміють, хто такий Путін, роблять вигляд, що так і треба, що дипломатія працює. Вони отримують енергоресурси та інші ресурси від РФ, тому їм вигідно, щоб стосунки Німеччини з РФ не псувались", - зазначив експерт.

Він заявив, що "нормандський формат" - це неправильний шлях, від якого Зеленському потрібно було одразу відмовитись і наполягати на Будапештському форматі, де мали зустрітись держави, які підписували Будапештський меморандум, і тим самим гарантували територіальну цілісність України.

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