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9 жовтня • оновлено в 05:19
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Зеленський має терміново подзвонити Путіну і домовитись про зустріч: військовий експерт

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Військовий експерт Петро Гаращук у прямому етері ObozTV прокоментував заяви про те, що Росія може навмисно зволікати із нормандським форматом.

Він заявив, що це пов'язано із зволіканням із нашого боку. Він зазначив, що, в першу чергу, наступальну позицію має проводити наша українська дипломатія на самому високому рівні.

"Не Дмитро Пєсков вирішує питання війни чи миру. Дмитро Пєсков є речником президента РФ. І він зараз диктує світу свої умови, де це таке було? І тому президенту України треба підняти слухавку, зателефонувати у Москву і на рівні двох президентів вирішити це питання як можна скоріше. Ми не можемо терпіти, щоб наші військовослужбовці були під обстрілами кожного дня, щоб кожного дня гинули і військовослужбовці, і цивільні", - заявив Гаращук.

Він наполягає на тому, що Зеленський має зателефонувати Путіну і домовитись про зустріч на будь-якій території окрім Росії.

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Петро Гаращук
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Давно ли Зеленский начал ссать приехать в Россию, которая из гавна сделала его президентом?)))
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