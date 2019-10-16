Зеленський має подзвонити Путіну і закінчити війну: Петро Гаращук

Військовий дипломат Петро Гаращук у прямому етері ObozTV прокоментував порушення, які призвели до скасування домовленості щодо розведення військ на Донбасі.

Він заявив, що єдиний переговорний майданчик - це, звичайно ж, Мінськ. Інших майданчиків, за словами дипломата, у нас немає.

"Але у мене запитання, як у члена громадянського суспільства, де наша влада, чому вона так повільно реагує на жахливу ситуацію на Донбасі? За минулу добу загинуло двоє Українців, наших громадян, ми не знаємо скільки з того боку загинуло українців, тому вже багато років не завершується війна, Мінський процес не діє. Але чому він не діє? Мабуть, переговорники не ті, вони ж не посилають на війну своїх власних дітей. Їхні діти там не воюють. Там воюють кращі сини України", - заявив Гаращук.

Нашій владі потрібно закінчувати війну, зазначив він.

"Напряму Зеленський має взяти слухавку і набрати, або хто там з помічників дзвонить в Москву, і домовитись про зустріч із Путіним, де завгодно, але тільки не на території РФ, не на території агресора, чому, тому що Крим є, не забувати потрібно про Крим", - заявив Гаращук.

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