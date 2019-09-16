Зеленський має карт-бланш, чи зможе він його використати

Політичний оглядач OBOZREVATEL Віталій Тисячний прокоментував заяви президента України Володимира Зеленського на форму YES.

Тисячний заявив, що зараз існує дуже багато чуток про те, що готується зустріч президентів України та Росії. Говорять, як про "нормандський формат", так і про зустріч віч-на-віч. На думку багатьох експерів після проведення такої зустрічі зручшення у питанні окупованих територій обов'язково відбудуться. Про готовність домовлятись може свідчити і успішний обмін полоненими. Тисячний говорить про те, що зараз дуже цікавим є прогноз на які поступки може піти Україна, а на які Росія.

За словами експерта, зараз прогнозують, що Україна погодить на формулу Штайнмаєра і не буде лобіювати продовження введення санкцій проти РФ на міжнародній арені.

Форум YES, на думку Тисячного, пройшов успішно та був дуже цікавим. Його відвідало дуже багато гостей з Європи та США. До Зеленського всі ставлятьсяіз повагою та довірою, тому, за словами потітичного оглядача OBOZREVATEL, президент України має карт-бланш. Для Тисячного залишається питанням, чи зможе Зеленський цей кредит використати.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram