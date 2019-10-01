Зеленський має думати про Україну, а не про дружбу з російськими артистами: В'ячеслав Кириленко

Колишній віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко прокоментував новини про те, що співачка Світлана Лобода планує повернутись в Україну і дати тут концерт.

Він заявив, що Володимир Зеленський, з огляду на його допрезидентське минуле, безумовно, добре знайомий із усім російським шоу-бізнесовим бомондом. І тому російські артисти могли сподіватись на те, що після того. як Зеленський прийшов до влади, Україна знову відкриє свої двері для російських артистів та російських фільмів, забуваючи та нехтуючи власними артистами та українським кінематографом.

Кириленко вважає, що РФ сподівалась на те, що російські та проросійські артисти почнуть активно гастролювати в Україні, а українці ходитимуть на їхні концерти, будуть радітимуть і щасливо забудуть про 15 тис. загиблих вояків, які загинули внаслідок російської військової агресії.

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