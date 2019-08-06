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Зеленський їде до Туреччини: експерт розповів про мету візиту

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Президент України Володимир Зеленський 7-8 серпня перебуватиме із офіційним візитом у Туреччині, де зустрінеться із президентом цієї країни та вселенським патріархом Варфоломієм.

Також у президента заплановані зустрічі із представниками української та кримсько-татарської громад. Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк заявив, що Туреччина є стратегічним партнером України, тому він оцінює цей візит як плановий стратегічний. Такий статус партнерства був зафіксований ще за часів президентства Порошенка і цей візит. на думку експерта, має на меті підтвердити попередні домовленості. Він очікує корекцію тактичних дій у сфері торгової, економічної та, можливо, соціальної політики.

Семенюк зазначив, що президент Туреччини може також суттєво спростити процедуру звільнення політичних в'язнів Кремля. Він нагадав, що Ердоган вже допомагав у перемовинах, щодо політичних в'язнів, і саме завдяки його зусиллям у 2016 році з московського полону було звільнено двох кримсько-татарських в'язнів.

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