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Зеленський і шаурма: привітання Києва з днем народження стало інтернет-мемом

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У мережі активно обговорювали привітання президента Володимира Зеленського з Днем Києва, де він зазначив, що для нього столиця пахне липами та шаурмою.

"Є те, що робить Київ Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро, це суботня тиша ранкового Подолу і невтомний гул проспекту Перемоги", – написав глава держави у Facebook.

Багато українських журналістів прокоментували в мережі порівняння Зеленського Києва з шаурмою.

"Власне, через запах біля метро у столиці й особливі відносини з тими, хто приїхав її підкорювати, вибачте", – написав у Facebook журналіст Сергій Щербина.

Зазначимо, що блогер Олена Яхно стала на захист шаурми, зазначивши, що в Києві є місця, де її чудово готують.

"Декілька слів на захист шаурми. Я вже писала, що у нас це близькосхідна страва безбожно дискредитована подачею і майонезом, який зовсім не доречний. В оригінальному варіанті використовують нежирний соус. І я знаю декілька точок у Києві, де готують справжню – з тонкими скибочками баранини або телятини. І це дуже смачно! Але гаразд із шаурмою. А де він у Києві липи пронюхав?" – розповіла вона в мережі.

Андрій Дворніков у соцмережі зазначив, що тепер "акції шаурми повинні злетіти до небес після такої реклами" президента, котрий назвав її "їжею богів".

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