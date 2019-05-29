Зеленський хоче звільнення полонених бійців: Obozrevatel News

Зеленський хоче звільнення полонених бійців

Вжити оперативних дій для звільнення восьми полонених бійців 53 бригади, яких захопили бойовики на Донбасі обіцяє Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє прес-служба глави української держави. Службове розслідування цього інциденту факту державної зради не виявило - повідомили в Адміністрації Президента. Стосовно командування батальйону будуть застосовані дисциплінарні заходи. Також встановлено, що особовий склад прикордонного наряду порушив правила контролю за переміщенням. Володимир Зеленський підкреслив, що зробить все необхідне для повернення полонених бійців.

Акція під Адміністрацією президента

Сьогодні в Києві під будівлю Адміністрації президента прийшли представники різних добровольчих батальйонів, які воювали на Донбасі. Зокрема "Айдарівці" та екс- бійці "Азова". Приєдналися до акції і волонтери. Мітингувальники хотіли зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та вимагали надати українське громадянство іноземцям-учасникам АТО. Серед претендентів - громадянин Афганістану, Росії та Білорусі. До учасників акції вийшли представники Адміністрації президента. Вони вислухали побажання і пообіцяли донести інформацію до глави держави.

Зникнення серверів з Адміністрації президента

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом зникнення моніторів і серверів з секретною інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації президента. Про це йдеться в повідомленні прес-служби бюро.

28 травня у ЗМІ з'явилося відеозвернення секретаря РНБО Олександра Данилюка про те, що з ситуаційної кімнати Адміністрації президента, невідомі винесли сервери, що містять секретну інформацію.

У відповідь колишній прес-секретар п'ятого президента України Петра Порошенка - Святослав Цеголко заявив, що всю техніку колишній глава держави орендував на особисті кошти. А після завершення його каденції монітори і сервери повернули орендодавцю. А секретної інформації на серверах немає. Відреагував на відео і колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, те, що показав на відео Данилюк, не має жодного відношення до РНБО.

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