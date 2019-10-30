Зеленський хоче зустрітись із Путіним і подивитись йому в очі

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час візиту до Маріуполя. "Я думаю, що так. Він говорив із ним по телефону тричі. Я впевнений, що він чітко усвідомлює, що можна і як можна досягти", – цитує його слова "Інтерфакс-Україна".

При цьому міністр підтвердив, що був свідком цих телефонних розмов.

Водночас Пристайко відмовився відповідати на запитання, чи була позиція Зеленського жорсткою, зазначивши, що не всі публікують і розповідають про розмови президентів.

Тим часом, сам президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Форумі єдності в Маріуполі, зробив заяву про те, що переговори в "нормандському форматі" потрібні для того, щоб вирішувати проблеми віч-на-віч, а не під час розмов лідерів телефоном.

"Зустріч у "нормандські форматі" має відбутися, тому що ми мусимо вирішувати проблеми не телефоном, а дивлячись один одному в очі", – сказав він.

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