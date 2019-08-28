Зеленський боїться свободи слова? Він дав інтерв'ю актору зі свого серіалу

Зеленський боїться свободи слова? Він дав інтерв'ю актору зі свого серіалу41 Читати матеріал російською
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю про свої 100 днів на посаді актору із серіалу "Слуга народу" Станіславу Боклану.
Про це повідомили на сторінці "Студії Квартал 95" у Facebook, опублікувавши анонс інтерв'ю, яке покажуть у суботу, 31 серпня, на телеканалі "1+1".
Боклан, який грав прем'єр-міністра в серіалі, зазначив, що з початку президентства Зеленського "в українців з'явилося дуже багато запитань".
"Наприклад, що ви вже зробили для країни за цей час. Що ви робитимете з усією тією владою, яку отримали після парламентських виборів. Які смс вам пише Коломойський і що Андрій Богдан постійно шепоче вам на вухо", – сказав Боклан.
Як передає УП, прессекретар Зеленського Юлія Мендель підтвердила, що інтерв'ю вже записано і буде показано на ТБ. Вона зазначила, що обіцяна пресконференція президента з журналістами відбудеться набагато пізніше.
"Оскільки президент ці 100 днів не мав можливості для повноцінної роботи, ми чекаємо, поки запрацює парламент, буде підтримано законодавчі ініціативи глави держави, будуть результати і тоді пресконференція буде проведена. Постараємося швидше. Можливо, навіть восени", – зазначила Мендель
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