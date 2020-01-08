Зеленські в Омані: новий образ та фото першої леді

У мережі розгорівся ажіотаж навколо знімків дружини президента України Олени Зеленської з Оману.

Блогер Михайло Голуб в Facebook звернув увагу на зовнішній вигляд першої леді, а саме – на взуття.

Для відвідування Національного музею Омана Зеленська одягла сукню-сорочку з легкої тканини, білі кюлоти і шльопанці.

Останній елемент образу і викликав обурення у Голуба. "Перша леді відвідала Оман з офіційним спа-візитом", – посміявся він.

Як писав OBOZREVATEL, в мережі розгорівся скандал після того, як ЗМІ дізналися про таємний візит президента України в Оман. Незабаром у Зеленського підтвердили цю інформацію, заявивши, що він полетів туди на свій рахунок, але планує провести офіційні зустрічі з першими особами Омана.

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