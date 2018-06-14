Зелений колір: у Лондоні згадали загиблих під час резонансної пожежі

У пам`ять про загиблих. На заході Лондона зеленим кольором підсвітили 12 будівель. Саме тут у пожежі згоріла багатоповерхівка, що призвело до загибелі понад сімдесяти осіб.

Підсвітку увімкнули рівно тоді, коли 14 червня 2017 року на пульт надзвичайних служб надійшов перший дзвінок з повідомленням про загорання у житловому будинку Grenfell Tower.

Зазначається, що підсвітка на будівлі буде запалюватися протягом наступних чотирьох ночей.

Водночас у церкві, що знаходиться неподалік від місця трагедії, відбулася панахида за загиблими.

Нагадаємо, пожежа у багатоповерхівці, де жили майже 600 осіб, спалахнула у червні минулого року. Вона почалася на нижніх поверхах. Полум’я швидко поширилося до самого верху будівлі, і багато жителів не змогли його покинути. Слідчі встановили, що причиною загоряння став вибух холодильника в одній з квартир на нижніх поверхах будівлі.