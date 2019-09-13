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13 вересня • оновлено в 16:54
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''Зелені чоловічки'': в мережі запустили флешмоб

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Критики президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" запустили інтернет флешмоб із хештегом "зелені чоловічки".

Так вони відповіли на те, що 12 вересня Комітет із питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту позбавив співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко права відвідувати ВР протягом п'яти пленарних днів.

Зокрема, десятки постів, супроводжуваних цих хештегом, з'явилися у Facebook. Деякі користувачі опублікували фото із заклеєним зеленими стрічками ротом і середнім пальцем.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Геращенко назвала представників "Слуги народу" "зеленими чоловічками" і "югендом". Вона неодноразово критикувала ініціативи партії і її політику.

Глава Комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко викликав Геращенко на засідання комітету.

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