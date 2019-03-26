Здорожчення скрапленого автомобільного газу: експерт вважає, що Антимонопольний комітет не допрацьовує

Економічний експерт Ігор Гарбарук зазначив, що здорожчення автомобільного скрапленого газу відбувається після серйозного зниження ціни, яке відбувалось наприкінці минулого року - на початку цього року. Це падіння ціни, до рівня приблизно 10 грн/літр, сталося через значний профіцит газу на ринку. За словами експерта, його було закуплено занадто багато і ринок таку кількість не міг спожити, а за його зберігання в сховищах доводилось платити. Тому трейдери почали знижувати ціни.

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