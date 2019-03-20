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Здоров'я Олени Беркової підірвали нездорові захоплення

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Відома російська порноактриса та громадянка України модель, співачка, екс-учасниця проекту "Дом-2" Олена Беркова була екстрено госпіталізована 19 березня в одну з клінік у Москві.

Зірка фільмів "для дорослих", якій минулого тижня виповнилося 34 роки, планувала влаштувати вечірку в клуб-барі Сергія Жукова ("Руки Вверх"), але її плани можуть бути під загрозою. Свідки припустили, що організм Беркової не витримав постійних дієт. Уточнюється, що зірку підключили до крапельниці та зробили кілька уколів.

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