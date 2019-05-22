Здоров'я нації програло інтересам виробників цигарок: чому Рада пристала на бік тютюнових компаній

Фахівець відділу профілактики споживання тютюну та алкоголю ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Катерина Римаренко зазначила, що на превеликий жаль народні депутати не підтримали "антитютюновий" законопроект, яким передбачалось прибрати сигаретні викладки із вітрин магазинів та посилити захист людей від пасивного куріння у громадських місцях, серед авторів якого були 19 народних депутатів – представників усіх парламентських фракцій.

За її словами, він отримав підтримку міжнародної спільноти, як вагомий документ на підтримку реалізації рамкової конвенції з боротьби проти тютюну. Але народні депутати, на її думку, вирішили, що народне здоров'я має менший пріоритет, ніж інтереси бізнесу. Підтвердження цьому, за її словами, є лобізм і блокування подібних ініціатив, що звужують можливості реалізації тютюновою продукції та вільного без обмежень тютюнопаління.

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