Здається, у Юри Горбунова і Каті Осадчей зявилися проблеми: хто замінить на екрані головну телевізійну родину країни

Телеканал "1+1" розкрив імена ведучих нового проекту "Життя відоміх людей": вони не з чуток знають про всі таємниці світу шоу-бізнесу.

Хто спокусився на святе, хто ж вирішив підсидіти головне зіркове подружжя країни - Юрія Горбунова та Катю Осадчу? Ведучими зіркового проекту "1+1" "Життя відомих людей" стали популярна співачка Tayanna і актор, Mister Sea World Богдан Юсипчук.

Вони пройшли довгий шлях до успіху, тому знають про шоу-бізнес усе. Богдан знявся у кількох гучних фільмах, наприклад, "Тіні забутих предків" і "Крути", а минулого року був суддею проекту "Модель XL" на телеканалі "1+1". Його співведуча, співачка Tayanna, починала вокальну кар’єру ще 20 років тому, а в проекті "Голос країни" стала суперфіналісткою.

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