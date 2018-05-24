Зброя США для України, побиття делегата Курултаю - новини на ObozTV

США підтримують надання Україні оборонної зброї в майбутньому. Делегата Курултаю Кримськотатарського народу Еслана Егіза,якого затримали в у Криму напередодні, знайшли зі слідами побиття. Іран висунув вимоги для збереження ядерної угоди.

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