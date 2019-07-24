Збитки портів Азова через агресію Росії: названі цифри

Керівник Адміністрації морських портів України Райвіс Вецкаганс розповів про колосальні втрати портів Азову через агресію Росії.

За його словами, ця комплексна проблема бере свої витоки ще з 2014 року, коли українські території опинились під контролем Росії, а території, з яких надходили вантажі перестали бути доступними. Другим чинником він назвав будівництво "Кримського мосту", коли судна, які проходили через порти Маріуполя і Бердянська, через технічні перешкоди не можуть до них заходити. Таким чином, за його словами, Україна втрачає у вантажоперевезеннях такі напрямки, як Китай та США. Третім чинником він назвав затримку суден, при проході ними Керченською протокою, російськими військами.

Він зазначив, що іноземні партнери україни намагаються шукати альтернативні шляхи, зокрема перенаправляючи свої вантажі через глибоководні порти Чорного моря - Миколаєва та Великої Одеси. Але це, за його словами, стає дорожчим і не настільки ефективним.

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