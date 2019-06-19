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Збірній України дозволили патріотичні футболки: журналіст про рішення УЄФА

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Спортивний журналіст Артем Франков прокоментував рішення УЄФА дозволити гасло "Слава Україні!" на футболках української футбольної збірної.

"У нас йде певне нагнітання в цьому плані... Якщо сучасне покоління сприймає це як невинне патріотичне гасло, спрямоване виключно на прославляння нашої рідної країни, нехай так і буде", – вважає він.

На думку Франкова, зазвичай подібні футболки "приберігають для фіналів, для вирішальних перемог, коли йде нагородження, коли всі в екстазі в цей момент".

"А якщо просто сказати – "слава самим собі"... В повсякденності, коли ми граємо, коли у нас попереду якісь невдачі, коли ми переживаємо складнощі, коли ми потом і кров'ю беремо якийсь новий рубіж, "слава" – не найдоречніше в ситуації слово. Це як крейсер "Україна" – що буде, якщо він потоне або його потоплять?" – зазначив він.

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