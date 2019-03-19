Збірна України готується до Євро-2020

Тренер національної команди Андрій Шевченко каже, що на виїзних поєдинках з Португалією та Люксембургом 22-го та 25-го березня, футболісти вже в складі збірної, матимуть шанс показати себе в іграх відбіркового циклу Євро-2020.

Вболівальники, які прийшли на НСК Олімпійський подивитись на відкрите тренування національної збірної України кажуть, що знають як у грі з португальцями тримати Кріштіану Роналду подалі від наших воріт. Принаймні чітко називають прізвища відповідальних за це гравців.

Незважаючи на конкуренцію на кожній лінії, попередній склад з 25 футболістів, які летять в Португалію, вже визначений.

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