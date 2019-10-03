Заяви уряду схожі на ''психологію таксиста'': історик

Історик, блогер Юрій Гудименко заявив про те, якою є мета Путіна в Україні.

Він заявив, що найбільша проблема полягає у тому, що ми взагалі обгворюємо проблему, що ми не знаємо, про що говорили та про що домовились Зеленський та Путін.

"Коли українці не мають інформації щодо якогось питання, то вони роблять дуже правильно, вони готуються до найгіршого. Ми завжди знаємо, що нам потрібно очікувати найгіршого", - заявив Гудименко.

Він також додав, що, коли уряд заявляє про те, що швидко та просто зробить усі необхідні зміни у державі, то такий уряд поводить себе за моделями, які притаманні "психології таксиста".

"Для таксиста все просто, він не знає, як це працює, як працює економіка та як працює владний апарат. Так само можна вважати, що машина працює лише через те, що ти ключик повернув", - зазначив історик.

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