Заяви Суркова: до чого варто готуватись

Експерт з міжнародних питань Володимир Воля у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської

Він прокоментував нещодавні заяви колишнього радника президента РФ Володимира Путіна пана Суркова щодо України.

"Ці заяви - це російський імперіалізм зразку 19 та початку 20 століття. Тому я думаю, що Сурков. як людина із застарілого світу, несучасним світоглядом, був прибраний з команди Путіна. Я думаю, що російський президент намагається всі ці застарілі тенденції від себе прибрати, і навряд чи Російська Федерація знову піде у якийсь відкритий наступ. Новий радник президента РФ пан Козак у мене асоціюється із завгоспом, якому в комірчину передають управління ось цими конфліктами, з яких немає виходу", - заявив Воля.

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