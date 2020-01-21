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21 січня • оновлено в 13:11
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Заяви Кривоноса поки що не виглядають реалістичними: екс-заступник першого секретаря РНБО

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Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2008-2011рр) Степан Гавриш у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував заяви пана Кривоноса, що збройні сили України мають бути готові до силового звільнення Донбасу.

"Думаю, що Кривонос озвучив позицію значної частини силовиків та певних політиків, які тверезо дивляться на розвиток ситуації щодо завершення війни на Донбасі. Власне, він назвав два сценарії, коли Росія може розгорнути повномасштабний наступ, і ЗСУ мають бути готові не лише його відбити, а піти у контрнаступ. І другий - це сценарій подібний до того, що відбувалось у Хорватії, коли хорвати залучились підтримкою міжнародних союзників. Поки не відомо, хто це може бути у випадку з Україною, щоб ми могли розпочати бойові дії щодо звільнення Донбасу. Поки що це не виглядає реалістично, адже тоді Мілошевич погодився на наступ хорватської армії", - заявив Гавриш.

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