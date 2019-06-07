Заява Зеленського щодо ситуації на Донбасі: Obozrevatel News

Заява Зеленського щодо ситуації на Донбасі

Президент Володимир Зеленський засудив загострення на Донбасі. Він вважає це сталося, бо, Росія втратила контроль над своїми бойовиками. А обстріли українських військових є спробою "зірвати процес переговорів про припинення вогню", - каже президент. Також він заявив, що Збройні сили будуть відповідати жорстко і відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні позиція України про необхідність припинення вогню і звільнення полонених залишиться незмінною, каже Зеленський.

МВС: нова посада Ценова – не підвищення

Переведення начальника поліції Київщини Дмитра Ценова на Донбас - не можна вважати підвищенням. Таку заяву зробив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко. Він вважає, що ця робота складніша за попередню. Мовляв, у зоні ООС - понад 400 кілометрів лінії розмежування, крім того, треба працювати і в сірій зоні. Тому, за словами Варченка, жоден начальник обласного управління поліції не вважає таку роботу підвищенням. Про відставку Ценов попросив через смерть 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому. І попросив направити його у зону бойових дій. Натомість Ценова зробили Головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил, що збурило суспільство.

Під будинком Порошенка палили шини

Палили шини і кричали "ганьба". У КозинІ під Києвом кілька десятків молодиків влаштували акцію протесту під будинками п‘ятого президента України Петра Порошенка та екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Мітингарі спершу палили фаєри біля оселі Порошенка, а потім рушили до Гладковського. Таким чином учасники акції вимагали арешту обох через, на їх думку - причетність до розкрадань в Укроборонпромі. Нікого з активістів під час акції - не затримали, кажуть у поліції. Кримінальні провадження теж не відкривали.

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