Заява Зеленського про війну на Донбасі: експерт пояснив, що відбуватиметься далі

Директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді, військовий та політичний експерт Юрій Кочевенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував заяву Зеленського, що війна на Донбасі триває.

"Мушу констатувати, що це перша і не остання загибель наших військових. Бо війна тому і війна, що забирає життя. Я сподіваюся, що усвідомлення президентом і верховним головнокомандувачем того, що війна триває, якраз не було раптовим, а результатом в тому числі і громадської думки, і його усвідомлення – що з цим ворогом домовитися неможливо. І потрібно від всіх цих ілюзій позбутися, готуватися до тривалого протистояння. Тому що швидких і простих рішень в цій ситуації немає", - заявив Кочевенко.

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