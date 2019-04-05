Заява ''Олімпійського'' про дебатах: Obozrevatel News о 12:00 від 05.04.2019

Заява "Олімпійського" про дебати

НСК "Олімпійський" ще не отримував запитів на проведення дебатів між кандидатами на посаду президента. Про це заявив заступник генерального директора з адміністративної роботи стадіону Віктор Анісімов. Однак, технічну можливість провести такий захід, НСК "Олімпійський" має. Вартість проведення дебатів на "Олімпійському", за словами Анісімова, назвати поки що не можна. Адже технічного завдання ще немає.

Загинули під час перетину лінії зіткнення

Нестабільною залишається ситуація на сході України. Заявили про це в ОБСЄ. За данними Спеціальної моніторингової місії, з початку зими 36 людей загинули під час перетину лінії зіткнення на Донбасі. 20 людей — внаслідок бойових дій, ще 16 — з природних причин. В ОБСЄ закликали до повного дотримання режиму припинення вогню.

На кордоні з Україною знайшли бомбу

У Словаччині на кордоні з Україною знайшли 100-кілограмову бомбу. Про це повідомляє поліція країни. Снаряд, підозрюють експерти, знаходився там ще з часів Другої світової війни. Це - авіаційна бомба. У цілях безпеки снаряд перемістили в безпечне місце.

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