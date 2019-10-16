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16 жовтня • оновлено в 12:42
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Заява міністра закордонних справ провалила рейтинг ''команди Зе'': військовий дипломат

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Військовий дипломат Петро Гаращук у прямому етері ObozTV прокоментував динаміку розвитку перемовин у нормандському форматі.

Він зазначив, що будь-який міністр є посадовою особою, а не політологом.

"Він не можу бути "якщо", "або". Він має знати настрої суспільства і виходити, говорити, так щоб це було сприйнято. Якщо 2% громадян України готові піднімати людей, збурюють людей, це не значить, що все українське суспільство готове на економічні якісь, фінансові вчинки", - заявив Гаращук.

Він зазначив, що довго працював у міжнародних структурах, і не знає жодного міністра закордонних справ, який би зробив подібну заяву на міжнародному рівні.

"Мене ця заява мого міністра закордонних справ не влаштовує, але пан міністр, треба щоб будь-який міністр знав, що він відступає від "команди Зе", якому люди довірили. Після таких заяв може рейтинг "команди Зе" опуститись дуже суттєво", - зазначив дипломат.

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